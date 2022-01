Medewerker Coolblue werd ontslagen, maar staat tegen zijn zin nog met gezicht op tientallen bestelbussen

De man werd in 2020 op staande voet ontslagen omdat hij tijdens het aanbrengen van zonnepanelen bij een woning in De Meern na de koffiepauze ruzie had gekregen met een collega. Die zat naar zijn mening te lang te bellen in de bestelbus. Daarbij had hij diens keel dichtgeknepen. Dat was voor Coolblue aanleiding het arbeidscontract onmiddellijk op te zeggen.