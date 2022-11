Mart Hoogkamer komt weer terug naar Rotterdam Ahoy: ‘Wie weet wordt het wel een jaarlijkse traditie’

update | met video Over en weer gestoken bij ruzie in Hoogvliet, vermoede­lij­ke tweede slachtof­fer meldt zich in ziekenhuis

Bij een steekpartij na een ruzie aan de Curcumastraat in Hoogvliet Rotterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen gewond geraakt. De politie trof een 40-jarige Rotterdammer gewond aan op de plaats van het incident. Later in de ochtend meldde een man met steekwonden zich in het ziekenhuis.

19 november