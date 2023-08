Mariniersmuseum krijgt bijzonder uniform van Marco Kroon in de collectie

De herinne­ring aan marinier Cas van Bakel blijft in het Rotterdam­se Mariniers­mu­se­um

Marinier Cas van Bakel had twee grote passies. Zijn allergrootste was uiteraard de marine, maar daarna kwam toch zeker wel Feyenoord. Cas overleed op 30 januari 2020, maar de gedachte aan hem zal blijven in het Mariniersmuseum in Rotterdam. Een kilometer of vijf bij de Kuip vandaan. Zijn oude kameraden zijn trots op hem.