Mariana (15) al bijna vier dagen vermist

Zware wind trekt over de regio: waterpret­park geruïneerd

8 juni Het waterpretpark Splash in het Haringvliet bij Hellevoetsluis is opnieuw één van de slachtoffers van de zware wind die nu over ons land trekt. Net als twee jaar terug rond deze periode zijn de luchtkastelen door de hoge golven aan puin geslagen. In en om Rotterdam ondervinden ook de snelle veerdienst Fast Ferry en containeroverslagbedrijf ATM last van het weer.