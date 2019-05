Marco Borsato is klaar voor de Kuip: Ik ga strijden voor wat ik waard ben

Vrouwen in de sport, dat is nog lang niet vanzelf­spre­kend

8:00 Vrouwen doen het met prestaties goed in de sport, ook in Rotterdam. Maar in besturen, als scheidsrechter of als coach is dat veel minder vanzelfsprekend. Daarom is het Rotterdams netwerk voor vrouwen in de sport in het leven geroepen. Aan de vooravond van het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk een inkijkje in de Rotterdamse wereld van de vrouwensport.