Manuela moet al na paar uur vertrekken uit tv-programma Een jaar van je leven om ‘valsspelen’

Wat is er gebeurd?

,,We werden op dinsdag voor de reality gameshow van SBS6 met de bus vanaf Amsterdam naar Lelystad gebracht. Voor we de loods ingingen en maximaal een jaar van de buitenwereld zouden worden afgesloten, moesten we opeens een spel doen waarbij iemand zou afvallen. Daarbij ging het mis en daardoor ben ik niet eens de loods in geweest.”

Wat ging er mis?

,,We kregen een som en met het antwoord kon je het slot van je koffer openmaken. Die som was makkelijk maar het lukte mij niet het slotje open te krijgen, ik drukte niet goed, ook door de moeheid en zenuwen. Maar hoe het is gegaan klopt niet. Bij het eerste spel wist ik het antwoord niet, maar drie andere deelnemers speelden vals. Ze wisten ook het antwoord niet en keken op de grond op een slotje wat het cijfer was. Eén van hun had weggestuurd moeten worden, niet ik.”

Wat is je gevoel?

,,Dit is een koude douche voor me. Ik ben weken bezig geweest met voorbereidingen, spullen kopen, afscheid van iedereen nemen. Dat is best emotioneel. Ondertussen verheug je je erop met veertig man in een huis te zitten, elkaar te leren kennen, opdrachten te doen en dan krijg je zo’n klap in je bek. Ik had niet verwacht een jaar te blijven, maar ’s avonds alweer thuis zijn, is het andere uiterste.”

Wat waren de reacties?

,,Mensen begrepen het niet. Zagen ze me woensdag thuiszitten of op straat, terwijl ze diezelfde dag in het AD lazen dat ik mee ging doen. En in Shownieuws op tv zagen ze me die dag ook voorbijkomen. Op vragen heb ik niet geantwoord. Dat mocht ik niet van Talpa.”

Wat ga je nu doen?

,,Ik had een jaar verlof gekregen van m’n werkgever in de thuiszorg. Ik mag van hem nu een week thuisblijven. Daarna begin ik weer met werken.”

Ga je elke avond kijken naar het programma?

,,Alleen als ik tijd heb. Ik blijf er niet voor thuis.”

