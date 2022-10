Mannen uit Rotterdam en Ridderkerk aangehouden na vondst 101 kilo speed

Met video Fietser (19) zwaarge­wond na botsing op kruispunt in Rotterdam-Zuid

Een 19-jarige fietser is dinsdagavond rond 20.00 uur zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Dordtselaan met de Brielselaan in Rotterdam-Zuid. Volgens de politie verkeert het slachtoffer in levensgevaar.

