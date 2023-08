Mannen mogen best huilen en kwetsbaar zijn: ‘Ik durfde mijn onzekerheden niet te voelen’

update/met video Explosie bij shishaloun­ge in centrum Rotterdam, getuigen pakken verdachte

Bij een shishalounge aan de ’s-Gravendijkwal in Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag rond 03.45 uur een explosief ontploft, meldt de politie. Een 23-jarige Rotterdammer is als verdachte aangehouden, nadat getuigen hem in de kraag vatten.