Man zwaargewond bij schietpartij Rotterdam-Alexander

video Slachtof­fer (57) fatale schietpar­tij Rotterdam schreeuwde het nog uit: ‘Help me, help me’

15 september Het is maandagavond 22.32 uur als twee mannen aan de Laantjesweg in Rotterdam-Zuid een 57-jarige man neerschieten. Met één kogel is het raak: het slachtoffer wordt getroffen in het hart. Zijn ijzingwekkende geschreeuw is te horen op camerabeelden van een buurtbewoner. ,,Hij wilde geen hulp, want hij dacht dat we één van de daders waren.”