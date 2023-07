Man vlucht met kentekenplaten onder trui na vernieling van politieauto

Gloednieu­we Audi vliegt in brand na harde knal in Vlaardin­gen

Een gloednieuwe Audi is zondagmiddag op de Vossiusstraat in Vlaardingen in brand gevlogen. Omwonenden hoorden rond 17.30 uur een harde knal, waarna de geparkeerde auto, met een waarde van zo’n 118.000 euro, vlam vatte.