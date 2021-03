Man steekt op straat met groot mes in op slachtoffer, getuige slaat verdachte neer: ‘Een bloedbad’

Fred, eerste coronapa­tiënt van Rotterdam: ‘De arts zei: eigenlijk was je al dood, je hoefde alleen nog maar te sterven’

6 maart Zonder dat hij het weet, is de 57-jarige Fred een jaar geleden groot nieuws: hij is de allereerste coronapatiënt in Rotterdam. Zelf ligt hij wekenlang in diepe slaap op de intensive care. Onwetend. Maar zijn vrouw Daniëlle draagt de pijn en onmacht een jaar later nog met zich mee. ,,Als mensen zeggen dat corona onzin is, word ik zó boos.’’