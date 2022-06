Man overleden na aanrijding met auto bij Oldegaarde in Rotterdam-Zuid, bestuurder onder invloed

Luiaard lui? Welnee, hij verspilt gewoon geen energie en daar kunnen we wat van leren

Wie weet er meer over mindfulness dan een luiaard? En social distancing: een term die wij voor corona amper kenden, is voor de rat gesneden koek. Zij mijden zieke soortgenoten als de pest. In het Natuurhistorisch Museum ‘vertellen’ vanaf zaterdag vijfentwintig opgezette dieren over thema's die menselijk klinken, maar die ook in het dierenrijk voorkomen.

