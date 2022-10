Man opgepakt voor een van de twee explosies in dezelfde Rotterdamse straat

De politie heeft een 24-jarige Rotterdammer opgepakt voor betrokkenheid bij de tweede explosie begin oktober aan de Sluiskreek in Rotterdam-IJsselmonde. Onderzoek moet uitwijzen of hij ook een rol had bij de eerste explosie, enkele dagen eerder. Over een mogelijk motief laat de politie niets los. In de buurt ging direct het gerucht rond dat het vergisaanslagen waren.

De twee explosies bij twee directe buren zo kort achter elkaar lieten de bewoners en de buurt begin oktober schrikken. Opvallend is dat burgemeester Ahmed Aboutaleb een derde woning in het rijtje, waar na de eerste explosie slechts lichte schade was, sluit. Was het doelwit mogelijk dit huis en zaten de aanslagplegers twee keer mis? De geruchten over vergisaanslagen deden direct de ronde.

Jonge kinderen in huis

Twee keer waren (jonge) kinderen aanwezig in het getroffen huis. De eerste keer moesten drie kinderen naar buiten vluchten na de ontploffing midden in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 oktober. De bewoner wist erger te voorkomen, door direct in actie te komen. Bij de aanslag zou wasbenzine, dat zeer brandbaar is, zijn gebruikt.

Volledig scherm In de tuin bleven bij het tweede incident twee flessen wasbenzine, aan elkaar geplakt, achter. © MediaTV

De tweede keer was het nog geen half elf ‘s avonds toen er een explosief afging, hier ging het om vier kinderen, in de leeftijd van kleuter tot en met tiener. Zij werden via de achterzijde van de woning in veiligheid gebracht. De dader of daders zouden op een scooter zijn weggevlucht. Opnieuw was er sprake van wasbenzine: twee flessen die aan elkaar waren geplakt lagen in de voortuin. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.

Veel meer onderzoeken

De explosies bij woningen passen in de geweldsgolf met intimidaties waarbij huizen ook worden beschoten. De politie kijkt elke keer of een aanslag op zichzelf staat, of dat er mogelijk verbanden zijn met andere incidenten. Zo ja, dan gaat een speciaal rechercheteam daarmee aan de slag.

Een van de opvallende aanslagen deze zomer was aan de Hellevoetstraat in de Rotterdamse Tarwewijk, waarbij vele bewoners uit hun huis moesten omdat een explosief in een brievenbus mogelijk op scherp stond. Op camerabeelden deze week getoond in Opsporing Verzocht is te zien hoe twee jonge mannen knullig te werk gaan als ze met een lange draad proberen het geknutselde pakketje tot ontploffing te brengen. Ook zijn er beelden van een man die in dezelfde nacht op de woning schoot.

