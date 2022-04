Man neergestoken in woning Grote Visserijstraat, verdachte aangehouden

Met video Motorrij­der maakt harde klap en komt op de busbaan terecht

Een motorrijder is zondagmiddag zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Hoekeindseweg in Bleiswijk. Door een nog onbekende reden kwam de motorrijder hard ten val en belandde hij op de busbaan. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

17 april