Man mishandeld nadat hij autodief op heterdaad betrapt

update Getuige dodelijke mishande­ling Club Blu: ‘Gebeurde in vip-ruim­te, hij werd blauw’

Een 29-jarige Rotterdammer is overleden na een mishandeling in Club Blu aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De politie heeft een man (25) zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt verdacht van doodslag. Uit medeleven met de nabestaanden en omdat de medewerkers enorm geschrokken zijn, houdt Club Blu deze zaterdagavond de deuren dicht.

8 mei