Man levensgevaarlijk gewond op straat aangetroffen in Hoogvliet

Opnieuw tegenslag voor armste Rotterdam­mers: gratis koelkasten en wasmachi­nes niet meer te krijgen

Rotterdammers in armoede die via de gemeente aanspraak willen maken op een energiezuinige koelkast of wasmachine kunnen deze voorlopig op hun buik schrijven. De vraag naar het gratis witgoed is zó groot dat alleen de allerergste gevallen nog hulp krijgen.

13 december