Man gewond na steekpartij in speeltuin in Ridderkerk

Vrijdag geen treinver­keer rond Rotterdam door nieuwe stakingen NS

De gezamenlijke vakbonden VVMC, FNV en CNV Vakmensen hebben maandagavond besloten tot nieuwe stakingen van de NS. De werkonderbrekingen beginnen vrijdag 9 september. Dan zullen er geen treinen rijden in de regio's noordwest en west. En dat is dus ook merkbaar in Rotterdam en omgeving.

5 september