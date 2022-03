Man gewond na steekpartij in Capelle aan den IJssel, verdachte spoorloos

Woningte­kort? Racisme? Tentoon­stel­ling vertelt hoe dieren daarmee omgaan

Vaker dan we denken kampen dieren met dezelfde problemen als wij. Een dromedaris die klaagt over watertekort of een lieveheersbeestje dat wordt gediscrimineerd: in de nieuwe tentoonstelling van het Natuurhistorisch Museum geven dieren uit de collectie hun kijk op dit soort uitdagingen. ,,Wij kunnen nog wat van dieren leren”, zegt Glenneth Sarkam van het Rotterdamse museum.

14:57