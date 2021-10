Man gewond bij steekpartij in Witte de Withstraat

video Filiaal MultiVlaai beschoten, meerdere kogelinsla­gen in de ruit

15:18 Medewerkers van MultiVlaai aan het Poolsterplein in Rotterdam-Oosterflank schrokken zich zaterdagochtend een hoedje toen ze op hun werk aankwamen. In de ruit van de gebakswinkel zaten meerdere kogelinslagen. Niemand is nog aangehouden voor de beschieting.