Man duwt fietsende vrouw (90) omver: slachtoffer komt op metrospoor terecht en breekt heup

Schiedamse drugsbaron Çetin G. plots vrijgela­ten in Turkije

De Schiedamse drugsbaron Çetin G. (52) is vrijgelaten in Turkije in ‘de grootste drugsoperatie in de geschiedenis van de Turkse Republiek’. Hij blijft wel onder toezicht van de rechtbank. Het besluit van de rechter uit Ankara komt als een verrassing. Eerder eisten Turkse aanklagers 1482 jaar cel tegen de Schiedammer.

8 september