Man die werd veroordeeld voor fraude met modems gaat in proeftijd alweer in de fout

Dreggen gestaakt, zoeken naar Urker stuurman Wilco gebeurt nu vanaf het water en vanuit de lucht

Het team van SOAD Urk is gestopt met dreggen in de zoektocht naar het lichaam van stuurman Wilco de Groot (20). Vanaf nu wordt er gezocht vanuit de lucht, vanaf het water en langs de waterkant in de buurt van Rotterdam. ,,We wachten tot het stoffelijk overschot boven water komt.’’

19 april