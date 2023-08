Man die tijdens Coolsingelrellen agent aanviel en met kinderfietsje politiebus vernielde krijgt werkstraf

Dirk moest als ME’er stenengooi­en­de mensenmas­sa te lijf: ‘Geloof me, dan sta je met dichtgekne­pen billen’

Jarenlang ving hij boeven in de Alblasserwaard en liep hij als agent over straat in Hardinxveld-Giessendam. Maar Dirk Noorlander (64) glundert vooral als het over de mobiele eenheid gaat. ,,Van een baksteen tegen de ME-bus word ik niet koud of warm.’’