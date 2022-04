Man die motorrijder Michel (36) doodreed, raakt rijbewijs jaar kwijt: ‘Onherstelbaar leed aangericht’

De Euromast wordt van onder tot boven opgeknapt, en ook de panorama­lift komt weer terug

De Rotterdamse Euromast gaat in de steigers. Het betonnen icoon wordt de komende maanden van boven tot onder geverfd. In juli is de toeristentrekker dan weer fris en fruitig. De nieuwe Euroscoop, de panoramalift naar de top, is dan ook af. Mits de ontbrekende computerchips op tijd in de haven aankomen.

12 april