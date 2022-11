Man die het voor buschauffeur opneemt wordt gestoken, twee tieners aangehouden

Nesselande maakt zelf korte metten met vandalen: ‘We hebben al hele bendes opgerold’

De golf aan auto-inbraken in de doorgaans zo rustige wijk Nesselande heeft ook de buurtpreventie in dit deel van de stad op scherp gezet. Dankzij deze ‘extra oren en ogen’ van actieve bewoners wist de politie onlangs één van de daders in de kraag te vatten. Een succesnummer in de strijd tegen overlast en gedonderjaag. ‘Het is hier veilig. Dat willen we zo houden’.

