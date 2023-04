Man (68) geslagen en beroofd van telefoon en portemonnee tijdens afspraakje in Nieuwegein

met video Man zwaarge­wond na steekpar­tij in Rotterdam-Croos­wijk

Op de Crooswijksesingel in Rotterdam-Crooswijk is vrijdagavond een 20-jarige man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie is nog op zoek naar verdachten.