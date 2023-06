Man (41) in nek en armen gestoken bij steekpartij in Rotterdam-Charlois

MET VIDEO/UPDATEBij een steekpartij op de Ebenhaëzerstraat in Rotterdam-Charlois is een 41-jarige man in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt. Tijdens een ruzie werd het slachtoffer met een mes in zijn armen en nek gestoken. De politie heeft kort na het incident 19-jarige vrouw en 23-jarige man uit Rotterdam aangehouden.