Man (34) slaat andere man tegen de grond en wordt aangehouden na ruzie om een meisje

Ultieme poging om relschop­per Coolsingel te pakken: OM looft tipgeld uit

In een ultieme poging om een van de relschoppers van de Coolsingel te pakken te krijgen, looft het OM tipgeld uit. Het geld is voor de tipgever die weet wie verdachte nummer 52 is. Deze man probeerde een agent die wegvluchtte tegen de grond te schoppen.

24 maart