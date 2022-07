Man (34) overleden bij frontale crash op Hoofdweg in Capelle, Vlaardinger (18) aangehouden

Het slachtoffer - een Capellenaar - is nog een tijdje gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke. De Vlaardinger is naar het ziekenhuis gebracht en wordt op een later moment gehoord. Vijf andere auto’s waren ook betrokken bij het ongeval. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Vanwege de ernst van de situatie is er ook een traumahelikopter ter plekke gekomen.

Brokstukken

Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft de weg afgesloten en doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Duidelijk is in ieder geval dat het een harde klap was: over het hele kruispunt liggen brokstukken van de auto’s verspreid.