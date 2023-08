Man (34)doodgeschoten in flat in Rotterdam-Hoogvliet, schutter op de vlucht

Soul, rock, dance of Nederlands­ta­lig: Amanda van den Hil schrijft en zingt het allemaal: ‘Ik wil niet kiezen. Ik wil alles’

DINTELOORD - Ze stapte al op haar twaalfde in Dinteloord in de bus naar Rotterdam voor haar eerste muziekonderwijs. Met goed gevolg , want Amanda van den Hil (27) schrijft inmiddels liedjes voor artiesten als Miss Montreal en Fedde le Grand. Maar ze weet ook van wanten met haar eigen stem, en zingt steeds vaker in het Nederlands.