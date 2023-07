Man (30) die werd gepakt voor antisemitische tekst vervolgd voor groepsbelediging, projector ingenomen

Verbazing over ‘nog meer afsluitin­gen’ Haring­vliet­brug: ‘Almaar nieuwe, nare verrassin­gen’

Ondernemers in de regio voelen zich niet of nauwelijks gehoord door Rijkswaterstaat. Om hinder tijdens de afsluitingen van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel over de druk bereden A29 zoveel mogelijk te beperken, denken ze graag in oplossingen. Jammer alleen, zo stellen zij, dat Rijkswaterstaat daar amper iets mee doet.