Man (29) met openstaande celstraf loopt tegen de lamp na opmerkelijk bezoekje aan politiebureau

update Man levensge­vaar­lijk gewond op straat aangetrof­fen in Hoogvliet, vermoede­lijk na aanrijding

Agenten hebben vanochtend midden op straat een zwaargewonde man aangetroffen in Rotterdam. Hij lag op de Lengweg in Hoogvliet en is mogelijk aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hij verkeert in levensgevaar.

14:43