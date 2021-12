Man (27) met masker belt meerdere keren aan bij voordeur Hugo de Jonge

Stress bij ouders door vervroegde kerstvakan­tie: ‘Van werken komt nu weinig terecht’

Oppas regelen? Of de kinderen toch naar oma en opa brengen? ,,Maar dat was toch juist niet de bedoeling?” Het besluit om de kerstvakantie een week eerder te beginnen is dinsdagmiddag hét gesprek van de dag op het schoolplein van de Talmaschool in Rotterdam-Crooswijk.

14 december