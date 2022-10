Man (24) neergestoken na ruzie bij metrostation Eendrachtsplein

Volgens een woordvoerder van de politie was het slachtoffer nog wel bij bewustzijn. De verdachten zijn na de steekpartij gevlucht. Wat de exacte aanleiding voor de steekpartij was, is nog onduidelijk. Het pleintje voor de ingang van metrostation Eendrachtsplein is afgezet met rood-witte linten. De politie onderzoekt de steekpartij en zoekt in elk geval naar drie of vier verdachten.