Man (22) met vuurwapen in tas opgepakt op Rotterdam Centraal

UPDATE | MET video Rookontwik­ke­ling in zorgcen­trum Brielle, zeventig ouderen in veiligheid gebracht

Hulpdiensten zijn zondagmiddag uitgerukt naar zorgcentrum Careyn De Plantage aan de Plantageweg in Brielle. In eerste instantie leek er sprake te zijn van een grote brand, maar uiteindelijk was er alleen veel rookontwikkeling. Zeventig bewoners werden geëvacueerd.

29 januari