Man (18) weer vrij na sturen foto neergestort vliegtuig op vliegveld

Ruim twee weken na de aanvaring bij de Erasmus­brug: ‘Er is geen zinnig woord over te zeggen’

Ruim twee weken na het huiveringwekkende ongeval op de Nieuwe Maas lijkt de schipper van de watertaxi de klap redelijk te boven. De man, die al sinds 1993 werkzaam is bij het bedrijf, werd na de aanvaring in shock naar het ziekenhuis gebracht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, normaliter betrokken bij grote rampen, zamelt informatie in over het ongeval.

8 augustus