Makers van antisemitische graffiti hebben spijt: ‘Plan was alleen Berghuis met grote neus’

Het gaat in totaal om vier mannen. Twee van hen, 42 en 47 jaar oud, zijn volgens het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de antisemitische karikatuur van Steven Berghuis die afgelopen juli in Rotterdam opdook. De graffiti volgde op de aangekondigde transfer van de Feyenoorder naar aartsrivaal Ajax.

Berghuis werd op de tekening afgebeeld met het grijs-witte pak dat Joden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in de concentratiekampen droegen. Ook had de voetballer een haakneus. Bij de graffiti stond ‘Joden lopen altijd weg’ geschreven.

De twee andere verdachten, van 22 en 25 jaar oud, staan terecht voor een bekladding. Zij zouden in september homofobe leuzen én de letters RJK op het kantoor van COC Rotterdam hebben gekalkt.

‘Walgelijke’ spandoeken

Recent kwam de RJK nog in het nieuws vanwege ‘walgelijke’ spandoeken die na de verloren finale van de Conference League werden getoond. De makers verheerlijkten Adolf Hitler en wensten burgemeester Ahmed Aboutaleb dood.

Zicht op harde kern waziger

De politie worstelde lang met de ongrijpbaarheid van de RJK. Politiechef Fred Westerbeke weet dat eerder aan de coronacrisis: supporters waren lange tijd niet welkom bij voetbalwedstrijden, waardoor het zicht op de harde kern was verslechterd.

De twee twintigers die dinsdag terechtstaan, moeten zich uitsluitend verantwoorden voor de bekladding. ,,Deze mannen hebben weliswaar RJK-leuzen geuit, maar ze staan natuurlijk niet terecht voor eventuele deelname aan die groepering”, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. ,,Het is, als ze dat al zijn, immers niet verboden om deel uit te maken van deze club.”

De oudste van de twee verdachten zegt dat in elk geval níet te zijn. Volgens zijn advocaat, Donovan Newoor, ontkent hij ook betrokkenheid bij de bekladding. ,,Hij was in de buurt om een sigaretje te roken.”