Maker spotprent leeft mee met bedreigde docent: 'Dit is heel erg’

Politie vindt ruim drie miljoen euro in verborgen ruimte op toilet

3 november Een onderzoek naar spookbewoning in Rotterdam heeft de politie een vondst opgeleverd van 4,5 miljoen aan contanten. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om geld dat dat met criminele activiteiten is verkregen. Ruim drie miljoen was verstopt in big shoppers in een verborgen ruimte op het toilet.