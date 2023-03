Makelaarskantoor voor jonge voetbaltalenten failliet: ‘Grote fiscale schuld’

Brahim Z. (31) zou als ‘freelancer’ opdracht hebben gegeven voor aanslagen in Rotterdam-West

Brahim Z. zou aan de touwtjes hebben getrokken als opdrachtgever van een reeks aanslagen in Rotterdam-West. Zijn ‘soldaten’ zouden echter meermaals op het verkeerde adres hebben toegeslagen. Een man raakte zwaargewond toen een handgranaat in de keuken ontplofte. Een televisiekijkers werd net niet geraakt toen zijn een kogel van buiten in zijn bankstel eindigde.