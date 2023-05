Magneetvissers halen drie vuurwapens uit het water, ook wapen gepakt bij controle op station

MET VIDEO Brand in flat brengt woning met drugs en wapens aan het licht, bewoner (26) aangehou­den

In een flat aan de Jonker Fransstraat is donderdag aan het eind van de ochtend brand uitgebroken. Dat gebeurde in een woning op de vijfde verdieping. De woning erboven bleek een pand waar drugs wordt versneden. Ook werden er wapens gevonden. De bewoner, een 26-jarige Rotterdammer, is aangehouden. Hij stond ‘rustig buiten naar de brand te kijken’.