Magisch lichtjesspektakel De Grote Schijn keert terug

Horeca in gelijk gesteld door rechter; geen nieuwe woningen rondom Stadhuis­plein

Er mogen voorlopig geen woningen worden gebouwd in het gebied rondom de Lijnbaan en de Coolsingel in Rotterdam. Dat heeft de Raad van State maandag besloten. Volgens de horeca is er op de terrassen veel meer geluidsoverlast dan waarmee de gemeente in haar onderzoek rekent.

4 juli