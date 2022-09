Maat is vol voor vader Jack: ‘Trevvel-chauffeur bedreigt buurman waar mijn zoontje bijstaat’

Trevvel is sinds 2018 de belangrijkste vervoerder van onder andere leerlingen en ouderen in en om de stad. De vervoerder is regelmatig in het nieuws vanwege klachten over het niet of te laat ophalen van leerlingen. De Rotterdamse politiek is inmiddels klaar met alle problemen. Wethouder Maarten Struijvenberg zegt meerdere keren per week met het bedrijf te spreken over alle problemen.