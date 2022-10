Maastunnel eerder dan gepland weer open vanwege drukte in de stad

updateHet autoverkeer in en rond Rotterdam had donderdag te maken met flinke vertragingen door de sluiting van de Maastunnel in combinatie met werkzaamheden aan enkele lokale wegen. De belangrijke verkeersader was enige tijd dicht vanwege een veiligheidsoefening. Maastunnel is inmiddels weer open.