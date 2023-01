Maandenlang, week in week uit, masseren vrijwilligers de nek van een uil. Dat verdient respect

CommentaarEen uil die z’n leven dankt aan vrijwilligers die maandenlang z’n nek masseren, is veel meer dan leuk nieuws, schrijft Leon van Heel in het Commentaar.

Fysiotherapie, lasertherapie en acupunctuur. Niets was de vrijwilligers van Vogelklas Karel Schot te veel om een kerkuil te redden. Maandenlang waren ze in de weer met het dier, en met succes: de uil knapte op. Daar kun je lacherig om doen, maar bewondering en respect is hier meer op z’n plek.

De vogel had z’n nek verrekt. Blijkbaar kan uilen dat ook overkomen. In november was-ie binnengebracht bij de opvang. Z’n kopje stond in een hoek en hij kreeg ‘m onmogelijk meer recht. Buiten was hij ten dode opgeschreven en bij de vogelklas in Rotterdam zouden zij hem humaan uit zijn lijden verlossen. Maar eerst deden zij een poging hem toch te genezen.

Rocky Mountains

Nou ja, een poging. In hun zoektocht naar een remedie bellen de vrijwilligers heel de hele wereld af en in de Rocky Mountains vinden zij het antwoord. Daar in de Amerikaanse bergen hebben ze ervaring met de behandeling van vogels met nekproblemen. Met acupunctuur, laserstralen en massages.

Week in week uit ondergaat de uil de therapieën. Buiten de vogelopvang aan het Afrikaanderplein is het koud en guur; de oorlog in Oekraïne, inflatie waardoor mensen moeite hebben om rond te komen, drugssmokkel in de Rotterdamse haven, dodelijke slachtoffers van partnergeweld en de almaar voortetterende toeslagenaffaire bepalen daar het nieuws. Maar binnen draait alles om het beter maken van het dier.

De vogelklasvrijwilligers zorgen voor het broodnodige goede nieuws. Meer dan dat is hun toewijding en doorzettingsvermogen inspirerend.

Wie betaalt dat allemaal?

Binnenkort is de uil zodanig hersteld dat hij weer uitgezet kan worden in de natuur van de Hoeksche Waard. Het is het allemaal waard geweest, zeggen zijn redders.

Wie betaalt dat allemaal? De vrijwilligersorganisatie is voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties én de gemeente Rotterdam subsidieert de stichting, die in ruil daarvoor ook natuurlessen verzorgt aan kinderen.

Om Mahatma Gandhi te citeren: ‘de beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met dieren’. Dat biedt hoop.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.