Maandelijks een tas vol gratis mode? Laura heeft al heel wat mensen blij gemaakt

Boeken, kleding, eten en planten: je kunt ze achterla­ten in de Rotterdam­se weggeefkas­ten

Heb je kleding, boeken of gereedschap over? In plaats van deze spullen weg te gooien, kun je ze nu in een van de weggeefkasten leggen die in verschillende Rotterdamse wijken staan. Andere Rotterdammers kunnen deze dan weer gebruiken.

14 november