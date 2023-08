Maak van de Merwe-Vierhavens geen zielloze Vinexwijk

Uniek gereed­schap en bijzondere motoren verloren gegaan bij grote brand: ‘Alles is weg...’

Een allesverzengende brand in Rotterdam-West heeft woensdagochtend een loods met wel veertig bedrijven in de as gelegd. De jonge ondernemers zijn in tranen, maar hebben al wel bijna 250.000 euro verzameld om hun levenswerk opnieuw op te bouwen.