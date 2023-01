Maak je borst maar nat: overal stijgen de lokale belastingen, maar deze gemeente spant de kroon

De aanslag voor de onroerendezaakbelasting (ozb), de reinigingsrechten en de rioolheffing zijn in aantocht. Vrijwel overal betaal je dit jaar meer dan in 2022. Bodegraven-Reeuwijk spant de kroon met een stijging met bijna 14 procent.

De twaalf gemeenten in het Groene Hart strijken dit jaar samen 330 miljoen euro op via de ozb, reinigingsrechten, rioolheffing, parkeerkaartjes en leges, bijvoorbeeld als je in het huwelijksbootje stapt.

Alphen strijkt het meeste geld op, maar dat is dan ook de grootste gemeente in de regio. Toch valt de stijging hier nog wel mee, vergeleken met Bodegraven-Reeuwijk: de lastenstijging Alphen bedraagt 8 procent. De gemeente Krimpenerwaard gaat hier overheen, met een stijging van 10 procent. Spekkopers zijn de inwoners van Gouda en Kaag en Braassem: in beide gemeenten is sprake van een gematigde stijging van 1,6 procent.

Inkomstenbron

De ozb is in vrijwel alle gemeenten de belangrijkste lokale inkomstenbron van in totaal 113,4 miljoen. Alphen voert met 23,1 miljoen euro de lijst aan, gevolgd door Gouda (17,7 miljoen) en Woerden (16 miljoen).

De stijging van de gezamenlijke heffingen in Bodegraven-Reeuwijk van 14 procent ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 6 procent, blijkt uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Klik hieronder op de kaart om de ontwikkeling van de verschillende heffingen/belastingen in je eigen gemeente te zien.

