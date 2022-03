Lydia en Suzanna namen hun naasten uit Oekraïne in huis: ‘Ik wil ze nu niet alleen laten’

Toen de oorlog uitbrak, was het voor Lydia Corver (72) direct duidelijk: haar familie uit Oekraïne was welkom in haar huis. Haar achternicht Marta (47) en diens dochter Alonya (23) zijn er nu een maand. Al haar hele leven heeft de half-Oekraïense Lydia goed contact met Marta. Die is getrouwd met een achterneef van haar. ,,En in Oekraïne is alle familie heel hecht.’’