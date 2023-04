Luifel in brand door vuurwerkbom

Luis Tavares valt weg bij zwaarge­wicht­toer­nooi Glory, Aygün valt in

Luis Tavares komt zaterdag toch niet in actie op het eerste zwaargewichttoernooi van Glory richting de Grand Prix in december, in Rotterdam Ahoy. De Rotterdammer heeft een bacteriële infectie en heeft zich ziek gemeld, meldt zijn management. Hij wordt vervangen door Glory-debutant Murat Aygün.