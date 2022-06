Luiaard lui? Welnee, hij verspilt gewoon geen energie en daar kunnen we wat van leren

met video Deze unieke flipper­kast staat nu in een Rotterdams museum: ‘Hij zou ook niet misstaan in het Rijks’

De Nachtwacht. Daar mag je de nieuwste aanwinst van het Dutch Pinball Museum in Rotterdam gerust mee vergelijken. De Toupie Hollandaise uit 1853. De oervorm van de flipperkast zoals we die nu kennen. Ooit een speeltje voor de allerrijksten in Frankrijk, nu te bewonderen in historisch Delfshaven. ,,O-ho, mijn god, dacht ik, we hebben ’m!’’

24 mei