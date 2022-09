Lowlands gaf voor burgemeester van Krimpen de doorslag: we moeten méér doen voor asielzoekers

Het was in de kerk dat de Krimpense eerste burger ervan overtuigd raakte om gehoor te geven aan het verzoek van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, om opnieuw de deur open te zetten voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, vervolging of ander ongerief.

Een tijdje had hij - in dit geval letterlijk - de boot afgehouden, omdat er toch twijfels waren of de met 30.000 inwoners op één na kleinste gemeente van Zuid-Holland dit wéér kon behappen. Vroom: ,,Wat doet u om vluchtelingen te helpen, vroeg de dominee de aanwezigen. En dat bleef in mijn hoofd rondspoken.’’

Lowlands-festival

Alsof het zo moest zijn, zag hij - samen met zijn kinderen - diezelfde dag de registratie van het Lowlands-festival, waarbij hij zich verbaasde dat zo’n vliegensvlug uit de grond gestampt tentendorp met alle toeters en bellen wél kan, en een tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Nederland op veel plaatsen maar niet van de grond komt.

Het plaatje was compleet toen er prompt zo’n aanvraag op tafel kwam. ,,Of we een groep, nu nog aan boord in Middelharnis, konden huisvesten. We stemden in, met één keiharde eis: het moet de gemeentelijke organisatie niet te veel belasten.’’

Krimpen heeft een historie met het welkom heten van ontheemden. Eerder waren er onder anderen Syriërs, Jemenieten en natuurlijk Oekraïners. Wat maakt uw gemeente zo gastvrij?

Vroom: ,,In dit geval kwam de vraag van de veiligheidsregio. Die steekt echt zijn nek uit, zorgt goed voor de mensen aan boord, geeft goede begeleiding. Als het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) was gekomen, dan had ik het niet gedaan. Daar heb ik slechte ervaringen mee, op die organisatie kun je op dit moment niet bouwen. Door de chaos die ze er - onder druk van Den Haag - van hebben gemaakt, kunnen ze gemaakte afspraken niet nakomen.’’

Quote Het hele immigratie­be­leid is een enorme mislukking. Draconisch, verschrik­ke­lijk. Maar moeten de vluchtelin­gen daar de dupe van zijn? Martijn Vroom

Dat ook Krimpenaren dit accepteren, heeft dat vooral te maken met het geloof?

,,Voor een deel wel. Maar ook inwoners die niet aan een kerk zijn gebonden, steunen dit. Iedereen voelt mee met zo'n groep die huis en haard moest achterlaten. Kijk, het hele immigratiebeleid is een enorme mislukking. Draconisch, verschrikkelijk. Maar moeten de vluchtelingen daar de dupe van zijn? Ik ben heel kritisch op het rijksbeleid, voel me zeker geen uitvoeringsslaaf van politiek Den Haag, maar we doen dit omdat het anders helemaal klem loopt. Laat de hoge heren maar eens naar Krimpen komen om te kijken hoe wij dit hier doen.’’

U veegt de vloer aan met de wijze waarop we in Nederland met deze problematiek omgaan. Maar heeft u ook oplossingen?

,,Heel veel Oekraïners die we in Krimpen opvangen, werken inmiddels. Maar andere personen, óók uit oorlogsgebieden, moeten eerst de taal leren en mogen dán pas aan de slag. Eerder dit jaar kwamen de opvarenden van de asielboot naar me toe en vroegen of ze mochten helpen met het inrichten van de opvang voor Oekraïners. Nou, natuurlijk. Laat die mensen ook wat doen. En ach, dan hebben ze het over gelukzoekers. Als ik honger had, zou ik óók een beter heenkomen zoeken.’’

Krimpen boft met een haven, want zo’n schip belast de gemeente veel minder...

,,Dat klopt. Een opvang op het land, daar is simpelweg geen plaats voor. Aan de andere kant: als er bij ons een leegstand hotel beschikbaar zou zijn, zoals in Albergen, dan hadden we het gekocht. En daar de opvang geregeld. Dan was het schip niet nodig geweest.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.